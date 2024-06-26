Политолог Светов: план Трампа по Украине противоречит условиям РФ

"Мирный план" Дональда Трампа прямо противоречит условиям президента России Владимира Путина, который требует отвести украинские войска с территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.
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