Немка победила рак и стала старейшей в мире обладательницей бионической руки

Потеря конечности – это очень тяжело. Но если родившиеся с такой особенностью люди или потерявшие руку или ногу в молодом возрасте проще адаптируются к новым условиям, то пожилым в силу возраста приходится туго.
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