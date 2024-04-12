Швейцария “отплатила” UBS за спасение Credit Suisse ужесточением контроля. Акции банка упали на 1,2%

Швейцарское правительство сделало выводы после неожиданного банкротства Credit Suisse. Властям удалось уговорить UBS спасти крупнейший банк страны, но самому “спасителю” теперь придется работать в жестких рамках нового банковского регулирования.
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