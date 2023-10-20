«Париж» со следующего сезона может стать участником Евролиги

«Париж» со следующего сезона может присоединиться к числу участников Евролиги. Как сообщает немецкий журналист Руперт Фабиг, у «Парижа» есть договоренность с руководством турнира о переходе в Евролигу перед сезоном-24/25 вне зависимости от результата в нынешнем розыгрыше Еврокубка.