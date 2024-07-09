В Москве 307 ЖК передали под заселение с момента запуска программы реновации

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что в столице с начала действия программы реновации в 2017 году под заселение передано 307 жилых комплексов, включающих 76 тыс.
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