«Крынки по-британски» – как британцы помогли ВСУ в бесславной операции В сети всплыли новые факты британского участия в планировании операций украинских формирований в Черноморском регионе.
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«Крынки по-британски» – как британцы помогли ВСУ в бесславной операции В сети всплыли новые факты британского участия в планировании операций украинских формирований в Черноморском регионе.
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