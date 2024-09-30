В Сбере рассказали, как обновить “Сбербанк Онлайн” и избежать рисков

Сбербанк опубликовал рекомендации для клиентов по безопасному обновлению мобильного приложения. Банк напомнил, что пользователи регулярно получают уведомления о новых версиях при каждом входе в приложение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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