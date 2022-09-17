Армия ЛНР ликвидировала за сутки, 16 сентября, до 50 киевских силовиков

За прошедшие сутки киевские силовики потеряли в зоне действия армии Луганской Народной Республики около пятидесяти человек убитыми, рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко 17 сентября на брифинге в Луганске.
За прошедшие сутки киевские силовики потеряли в зоне действия армии Луганской Народной Республики около пятидесяти человек убитыми, рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко 17 сентября на брифинге в Луганске.
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