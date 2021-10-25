На улице Созидателей в Тюмени образовалась настоящая Венеция

Судя по всему, ливневая канализация не смогла справиться с таким количеством осадков. Местные жители, проживающие в домах на улице Созидателей, где и разлилось «озеро» иронично назвали свой квартал одним из самых красивых городов — Венецией.
Судя по всему, ливневая канализация не смогла справиться с таким количеством осадков. Местные жители, проживающие в домах на улице Созидателей, где и разлилось «озеро» иронично назвали свой квартал одним из самых красивых городов — Венецией.
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