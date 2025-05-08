Глава МИД Чехии Липавский: у РФ нет прав на памятник маршалу Коневу

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский категорически отверг какие-либо права России на демонтированный памятник советскому военачальнику Ивану Коневу, после обращения российского посла в Праге Александра Змеевского с просьбой о содействии в установлении его точного местонахождения.
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