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Число жертв отравления контрафактным алкоголем в Индии выросло до 15

Число жертв отравления контрафактным алкоголем в Индии выросло до 15

15 человек погибли в результате отравления нелегальным алкоголем в округе Сагар индийского штата Мадхья-Прадеш, сообщил начальник полиции округа Анураг Суджания 8 сентября, передает India Today.

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