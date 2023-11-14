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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Медведев об итоговом: «В прошлом году до турнира был в плохой форме. В этот раз прекрасно чувствовал себя на тренировках, отлично играл, подавал»

Даниил Медведев ответил, в чем они с Андреем Рублевым прибавили по сравнению с прошлогодним итоговым турниром.

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