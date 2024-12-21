Новый скандал: о «разрешении» многоженства вопреки законам России

Yvan Не гнать, а призвать к уголовной ответственности в соответствии с Конституцией РФ. Но если она кому-то не нравится - то гнать.

Александр Пелимский Вот ЭТО ближе к теме, работать надо, работать и правительству и органам, которые, по моему, на этом только зарабатывают, по цыганской теме видно! А гнать со своей земли чеченцев,например, вот ты и попробуй, до тебя уже пробовали....