На днях разразился новый скандал в связи с публичным разрешением муфтием Москвы многоженства. «Жирную точку в споре о многоженстве поставил Конституционный Суд еще в далеком 2007 г».
Новый скандал: о «разрешении» многоженства вопреки законам России
Комментарии
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Yvan
Не гнать, а призвать к уголовной ответственности в соответствии с Конституцией РФ. Но если она кому-то не нравится - то гнать.
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17 час.
Александр Пелимский
Вот ЭТО ближе к теме, работать надо, работать и правительству и органам, которые, по моему, на этом только зарабатывают, по цыганской теме видно! А гнать со своей земли чеченцев,например, вот ты и попробуй, до тебя уже пробовали....
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15 час.
Анфиса Иванова
Это с каких-таких " ихних земель"?! Я в Башкирию не рвусь, ровно как и в Чечню и в Казань и в Дагестан... Они в составе России с их землями, а я русская и живу в России ! Чего мозги пудрите про " их земли"?!
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33 мин.
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