На днях разразился новый скандал в связи с публичным разрешением муфтием Москвы многоженства. «Жирную точку в споре о многоженстве поставил Конституционный Суд еще в далеком 2007 г».
Новый скандал: о «разрешении» многоженства вопреки законам России
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Пелимский
драгоценная, а ты в школе то училась? И башкирия и дагестан, и чечня, и татарстан и много других мусульманских республик входят в состав России и их жители являются гражданами России. А выслать их с ИХ исконных земель просто нельзя!!!
Ответить
1 н.
Анфиса Иванова
А тебя по три года в каждом классе держали потому как понимашка прочитанного не варит.
Ответить
1 н.
Александр Пелимский
А чего тут понимать -"я в России живу", а Россия от Белоруссии до Владивостока, в которой живут и мусульмане и христиане, и много других концессий. Они вошли в состав России со своими землями и выслать их оттуда нельзя. Ваше выражение - "Всех подобных гнать в шею из России навсегда", вот КАК вы это сделаете?
Ответить
1 н.
Свежие комментарии