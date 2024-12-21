Новый скандал: о «разрешении» многоженства вопреки законам России

Александр Пелимский драгоценная, а ты в школе то училась? И башкирия и дагестан, и чечня, и татарстан и много других мусульманских республик входят в состав России и их жители являются гражданами России. А выслать их с ИХ исконных земель просто нельзя!!!

Анфиса Иванова А тебя по три года в каждом классе держали потому как понимашка прочитанного не варит.