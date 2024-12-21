Русская весна
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Русская весна

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Новый скандал: о «разрешении» многоженства вопреки законам России

Новый скандал: о «разрешении» многоженства вопреки законам России

На днях разразился новый скандал в связи с публичным разрешением муфтием Москвы многоженства. «Жирную точку в споре о многоженстве поставил Конституционный Суд еще в далеком 2007 г».

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Комментарии
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Александр Пелимский
драгоценная, а ты в школе то училась? И башкирия и дагестан, и чечня, и татарстан и много других мусульманских республик входят в состав России и их жители являются гражданами России. А выслать их с ИХ исконных земель просто нельзя!!!
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1 н.
Анфиса Иванова
А тебя по три года в каждом классе держали потому как понимашка прочитанного не варит.
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1 н.
Александр Пелимский
А чего тут понимать -&quot;я в России живу&quot;, а Россия от Белоруссии до Владивостока, в которой живут и мусульмане и христиане, и много других концессий. Они вошли в состав России со своими землями и выслать их оттуда нельзя. Ваше выражение - &quot;Всех подобных гнать в шею из России навсегда&quot;, вот КАК вы это сделаете?
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1 н.

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