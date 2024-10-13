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Царьград

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МЧС: на Кубани рухнуло перекрытие в психдиспансере, погибла санитарка

МЧС: на Кубани рухнуло перекрытие в психдиспансере, погибла санитарка

В психдиспансере в Кореновске обрушилось межэтажное перекрытие, всех пациентов удалось эвакуировать.Рухнуло перекрытие в холле главного корпуса двухэтажного Кореновского психоневрологического интерната на Кубани.

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Комментарии
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НК
Наталья Котельникова
Ремонт, наверное, мастурбеки производили? Так сказать, ценнейшие специалисты...и так везде, где они поработали будет.
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14 час.

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