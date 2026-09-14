$6 Diesel Flashes 2008 Warning As Energy Shock, AI Slowdown Fears Fuel Perfect Storm As of Monday morning, AAA's national average retail diesel price topped $6.
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