Офицер СМЕРШа. Странные судьбы

На фотографии Пётр Шпаковский, младший лейтенант государственной безопасности «Влекла же их к тому концу судьба, которой они были достойны, и она навела забвение о случившемся, дабы они восполнили наказание, недостававшее к их мучениям…»Книга Премудрости Соломона, 19:4 История участника войны.
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