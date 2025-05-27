Офицер СМЕРШа. Странные судьбы

На фотографии Пётр Шпаковский, младший лейтенант государственной безопасности «Влекла же их к тому концу судьба, которой они были достойны, и она навела забвение о случившемся, дабы они восполнили наказание, недостававшее к их мучениям…»Книга Премудрости Соломона, 19:4 История участника войны.