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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ливерпуль» не проигрывает в этом сезоне – 3 победы, 3 ничьих. Дальше – «Борнмут» в АПЛ

«Ливерпуль» по-прежнему идет без поражений в текущем сезоне. Мерсисайдцы обыграли « Тоттенхэм » (3:1) в матче Кубка английской лиги.

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