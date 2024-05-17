В Минэнерго Украины заявили о повреждении энергообъекта в Винницкой области

В Министерстве энергетики Украины заявили о повреждении энергетического объекта в Винницкой области. Уточняется, что повреждено оборудование одного из энергетических объектов из-за падения обломков беспилотника.
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