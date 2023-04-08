В Нижнегорском стеснительные авторы граффити в жёлто-голубых тонах закрасили свое творение

Жители пгт Нижнегорский обратили внимание на граффити, появившееся недалеко от ресторана «Весна». К удивлению граждан рисунок оказался выполнен в желто-голубой гамме, в результате фото граффити в соцсетях собрало немало гневных комментариев.
Жители пгт Нижнегорский обратили внимание на граффити, появившееся недалеко от ресторана «Весна». К удивлению граждан рисунок оказался выполнен в желто-голубой гамме, в результате фото граффити в соцсетях собрало немало гневных комментариев.
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