Крымское информационное агентство

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В Нижнегорском стеснительные авторы граффити в жёлто-голубых тонах закрасили свое творение

В Нижнегорском стеснительные авторы граффити в жёлто-голубых тонах закрасили свое творение

Жители пгт Нижнегорский обратили внимание на граффити, появившееся недалеко от ресторана «Весна». К удивлению граждан рисунок оказался выполнен в желто-голубой гамме, в результате фото граффити в соцсетях собрало немало гневных комментариев.

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