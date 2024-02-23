20+ тонкостей работы бортпроводников, о которых пассажиры не узнают, даже если пролетят 100 рейсов в год

Профессия бортпроводника всегда была окутана легким флером загадочности и романтики. Как же иначе, ведь в представлении обывателей, работники ходят туда-сюда по салону, а в перерывах между перелетами нежатся на пляже очередной экзотической страны.
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