Курьеров на электровелосипедах обяжут получать водительское удостоверение

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев считает, что курьерам на электровелосипедах стоит выдавать права по той же схеме, что и водителям мопедов.
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