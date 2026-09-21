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За рулем

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Курьеров на электровелосипедах обяжут получать водительское удостоверение

Курьеров на электровелосипедах обяжут получать водительское удостоверение

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев считает, что курьерам на электровелосипедах стоит выдавать права по той же схеме, что и водителям мопедов.

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Leon D

Давно пора! И страховку пусть себе делают. И не работодатель, а лично - персональная ответственность должа быть.