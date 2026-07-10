Шквальный огонь и тишина: Что стало с роботами ВСУ после встречи с ярославскими десантниками

Война дронов против войны роботов. Это уже не фантастика, а суровая реальность Запорожского фронта. На днях подразделения ВДВ группировки «Днепр» пресекли попытку ВСУ провести механизированную контратаку с использованием наземных роботизированных комплексов (НРТК).
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