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Мировое обозрение

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Шквальный огонь и тишина: Что стало с роботами ВСУ после встречи с ярославскими десантниками

Шквальный огонь и тишина: Что стало с роботами ВСУ после встречи с ярославскими десантниками

Война дронов против войны роботов. Это уже не фантастика, а суровая реальность Запорожского фронта. На днях подразделения ВДВ группировки «Днепр» пресекли попытку ВСУ провести механизированную контратаку с использованием наземных роботизированных комплексов (НРТК).

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