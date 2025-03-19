Мошенники стали предлагать россиянам переводить деньги якобы победителям лотерей

Преступники разработали новую мошенническую схему, в рамках которой они просят граждан Российской Федерации отправлять финансы якобы сумевшим победить в лотерее согражданам ради того, чтобы получить определённый процент от выигранной суммы.
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