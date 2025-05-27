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Явление Сталина в московском метро вызвало скандал, сравнимый с его портретом кисти Пикассо

Явление Сталина в московском метро вызвало скандал, сравнимый с его портретом кисти Пикассо

БлокнотРУ В отсутствие подлинно серьезных культурных событий, их место занимают околокультурные скандалы.

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