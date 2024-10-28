«Давайте прекратим бомбить друг друга»: Зеленский вдруг заговорил о мире

Не еврейская, а жидовская! Не все евреи жиды. но, все жиды евреи!

Alex Nемо

Это уже проходили. Были Минск-1, Минск-2, Стамбульские переговоры. Теперь только безоговорочная и полная капитуляция может быть основанием для того чтобы что-то подписывать, да и то не с клоуном-наркоманом...