«Давайте прекратим бомбить друг друга»: Зеленский вдруг заговорил о мире

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Комментарии
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Александр Салтановский
Не еврейская, а жидовская! Не все евреи жиды. но, все жиды евреи!
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7 час.
Alex Nемо
Это уже проходили. Были Минск-1, Минск-2, Стамбульские переговоры. Теперь только безоговорочная и полная капитуляция может быть основанием для того чтобы что-то подписывать,  да и то не с клоуном-наркоманом...
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2 час.
Валерий Хромылев
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3 мин.

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