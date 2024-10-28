Взаимное прекращение ударов по объектам энергетической инфраструктуры может стать первым шагом к завершению горячей стадии конфликта на Украине.
«Давайте прекратим бомбить друг друга»: Зеленский вдруг заговорил о мире
Комментарии
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Александр Салтановский
Не еврейская, а жидовская! Не все евреи жиды. но, все жиды евреи!
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7 час.
Alex Nемо
Это уже проходили. Были Минск-1, Минск-2, Стамбульские переговоры. Теперь только безоговорочная и полная капитуляция может быть основанием для того чтобы что-то подписывать, да и то не с клоуном-наркоманом...
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2 час.
Валерий Хромылев
Представить -средина Апреля 1945 года и Гитлер предлагает перемирие. Сталину и Жукову - даже в голове не укладывается. А этот
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3 мин.
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