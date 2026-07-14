АдГ: Германия удвоит военные расходы до 124 млрд евро к 2026 году

Штеффен Котре из АдГ предупредил, что переход Германии на военные рельсы, подразумевающий удвоение оборонного бюджета до 124 млрд евро к 2026 году, приведет к потере конкурентоспособности из-за отказа от рыночных механизмов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии