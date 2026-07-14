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Царьград

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АдГ: Германия удвоит военные расходы до 124 млрд евро к 2026 году

АдГ: Германия удвоит военные расходы до 124 млрд евро к 2026 году

Штеффен Котре из АдГ предупредил, что переход Германии на военные рельсы, подразумевающий удвоение оборонного бюджета до 124 млрд евро к 2026 году, приведет к потере конкурентоспособности из-за отказа от рыночных механизмов.

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