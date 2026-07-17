Прогноз погоды в Крыму на 17 июля 🌦 В Симферополе +27 и облачно с прояснениями В Севастополе +27 и малооблачно В Евпатории +28 и малооблачно В Черноморском +26 и малооблачно В Джанкое +31 и небольшой дождь В Ялте +26 и небольшой дождь В Алуште +27 и небольшой дождь В Керчи +26 и малооблачно В Армянске +28 и небольшой дождь В Красноперекопске +28 и небольшой дождь В Бахчисарае +29 и малооблачно В Феодосии +28 и малооблачно В Судаке +24 и малооблачно Картинка сгенерирована ИИ тест тест.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии