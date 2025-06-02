Взрывают поезда с людьми, а мы "Банковую так и не тронем"?

ninikooo Митусова

Опять утремся и из рогатки будем бить по околицам?! Терракты каждую неделю, смерти Мирных граждан и детей- а не пора ли за все это « встряхнуть врагов так, чтобы до конца жизни ходили и своей тени боялись?! Или будем изображать « добреньких»?!