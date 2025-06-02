Театр абсурда
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Театр абсурда

8 899 подписчиков

Взрывают поезда с людьми, а мы "Банковую так и не тронем"?

Взрывают поезда с людьми, а мы "Банковую так и не тронем"?

ИА Новороссия Коллаж NovorosInform В русском приграничье сразу две катастрофы на железной дороге.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Опять утремся и из рогатки будем бить по околицам?! Терракты каждую неделю, смерти Мирных граждан и детей- а не пора ли за все это « встряхнуть врагов так, чтобы до конца жизни ходили и своей тени боялись?! Или будем изображать « добреньких»?!
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1 д.
ПавелЗзаварзин
За Державу обидно...
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23 час.
Анатолий Анатольев
Вот до чего довела наша жалость!!!!! Страшное то, что никто не виноват с нашей стороны за проведенный теракт и сколько еще будем ТЕРПЕТЬ этих МРАЗЕЙ????! Разочаровываюсь в нашей идеологии!
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12 час.
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