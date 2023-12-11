Что известно о состоянии госпитализированной в Москве Александры Пахмутовой

Информацию о том, что 94-летний композитор может быть заражена коронавирусом, в её фонде отрицают.Состояние известного композитора, народной артистки Александры Пахмутовой оценивается как средней степени тяжести.
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