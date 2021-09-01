Монтян: «Вместе с Россией цивилизация добралась до самых отдаленных мест Крыма»

Патриот России и Советского СоюзаПолитикаМонтян: «Вместе с Россией цивилизация добралась до самых отдаленных мест Крыма» За семь лет после воссоединения с Крымом Россия влила колоссальные средства в инфраструктуру полуострова.Вернуться к статье74НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNatalia NikonorovaЖизнь в Крыму меняется к лучшему, хотелось бы быстрее, но не быстрее, чем в РФ. У меня такое наблюдение. Была в больнице (СПб) у родственника (очень серьезное заболевание), так там полно пациентов из Крыма. Говорят, что они не могли получить лечение в течение многих лет. А теперь могут.SSSasha Sokolovгде они теперь могут в больнице Питера?valentina sergeevaПо-моему, Татьяна - одна из очень немногих честных журналистов, она и не сюсюкает, и не спустит, и то, что хорошо, сказать не упустит. Уважаю.SSSasha Sokolovследишь за её публикациями? я так впервые тут читаюЛеонид РусиВ советское время, при хохлах, в Ялте не было мяса, картошки и огурцовSSSasha Sokolovотлично предприниматели скрепя сердцем отдают свои деньги на улучшение КрымаНКНиколай КраснопольскийВ конце девяностых проезжал Джанкой, вдоль дороги, примыкавшей к трассе, было полно заброшенных квартир, зияющих выбитыми окнами, в пятиэтажках.Комментировать
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