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«Манчестер Сити» может позволить себе трансфер Мбаппе

«Манчестер Сити» может позволить себе трансфер Мбаппе

«Манчестер Сити» может позволить себе приобретение форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, несмотря на то, что в минувшее трансферное окно англичане уже совершили звездное подписание в линию атаки в лице норвежского форварда Эрлинга Холанда, сообщает Marca.

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