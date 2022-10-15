«Манчестер Сити» может позволить себе трансфер Мбаппе

«Манчестер Сити» может позволить себе приобретение форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, несмотря на то, что в минувшее трансферное окно англичане уже совершили звездное подписание в линию атаки в лице норвежского форварда Эрлинга Холанда, сообщает Marca.