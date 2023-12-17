Кино: Отечественные звезды, которые отказались от карьеры в Голливуде, хотя им были там рады

Зачастую отечественные звезды, набравшие популярность на родине, не стремятся выйти за ее пределы. Они надолго обосновываются в шоу-бизнесе и стараются быть на виду у своей фанатской базы, продолжая получать свои неплохие гонорары.
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