Трамп в ярости хочет уволить бывшую невесту сына с должности посла в Греции

Главное в тезисах: Скандал в дипмиссии: Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио обсуждают увольнение посла в Греции Кимберли Гилфойл после публикаций о попытке решить личные финансовые проблемы за счет спонсора.