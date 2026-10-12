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Мировое обозрение

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Трамп в ярости хочет уволить бывшую невесту сына с должности посла в Греции

Трамп в ярости хочет уволить бывшую невесту сына с должности посла в Греции

Главное в тезисах: Скандал в дипмиссии: Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио обсуждают увольнение посла в Греции Кимберли Гилфойл после публикаций о попытке решить личные финансовые проблемы за счет спонсора.

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