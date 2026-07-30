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Царьград

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"Порвать рот твой": как село в Северной Осетии оказалось под властью имама

"Порвать рот твой": как село в Северной Осетии оказалось под властью имама

Шариат вместо законов: в селе Кизляр местный религиозный лидер устанавливает свои порядки и свою власть.

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Комментарии
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Владимир Нелюбин
И что власть может сделать?....только пальчиком погрозить и взятку получить..
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1 м.
Ирина Лодяновa
Думаю Маздок скоро вспыхнет с такими проповедниками! Очаг вакхабизма!
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1 м.
Роман Романов
Ирина Лодяновa
Думаю Маздок скоро вспыхнет с такими проповедниками! Очаг вакхабизма!
Класссное слово придумали - &quot;вакхабизм&quot;. Что-то от древнегреческого бога Вакха? Диониса, Бахуса?👍👍👍🤣🤣🤣
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1 м.