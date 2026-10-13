Занявшая на днях пост пресс-секретаря Белого дома Кэти Захария не смогла 13 октября ответить на вопрос журналистов, прекратили ли США передавать украинской стороне разведданные.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Экс-премьер Брита...
- IV Неизвестные дроны...
- ВЕ Медведев: Каллас ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым