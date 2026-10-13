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ИА Регнум

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Спикер Белого дома не ответила, прекратили ли США передавать Украине разведданные

Спикер Белого дома не ответила, прекратили ли США передавать Украине разведданные

Занявшая на днях пост пресс-секретаря Белого дома Кэти Захария не смогла 13 октября ответить на вопрос журналистов, прекратили ли США передавать украинской стороне разведданные.

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