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Шевченко победила в общем зачете индивидуальных гонок Кубка России

Шевченко победила в общем зачете индивидуальных гонок Кубка России

Спортсменка получила малый хрустальный глобус.Спортсменка получила малый хрустальный глобус.Российская биатлонистка Анастасия Шевченко стала победительницей общего зачета индивидуальных гонок на Кубке страны и получила малый хрустальный глобус.

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