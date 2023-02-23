Шевченко победила в общем зачете индивидуальных гонок Кубка России

Спортсменка получила малый хрустальный глобус.Спортсменка получила малый хрустальный глобус.Российская биатлонистка Анастасия Шевченко стала победительницей общего зачета индивидуальных гонок на Кубке страны и получила малый хрустальный глобус.
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