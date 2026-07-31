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Нижегородская правда

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Информационное противостояние между Россией и Западом: к чему оно приведет?

Сегодня информационное противоборство России и коллективным Западом достигло огромного масштаба. Несмотря на то, что цели оппонентов не меняются — деморализовать и расколоть наше общество — противники ищут все новые формы для атак, от медийных и мошеннических до откровенно террористических.

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