GeForce RTX 5060 Ti попала в ДТП: видеокарту практически согнуло пополам, но её все равно удалось спасти

Потребовалось лишь перепаять один чип памятиКитайский мастер по ремонту электроники, известный под псевдонимом Brother Zhang, сумел вернуть к жизни видеокарту GeForce RTX 5060 Ti, которая получила серьезные механические повреждения в результате автомобильной аварии.
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