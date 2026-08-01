GeForce RTX 5060 Ti попала в ДТП: видеокарту практически согнуло пополам, но её все равно удалось спасти

Потребовалось лишь перепаять один чип памятиКитайский мастер по ремонту электроники, известный под псевдонимом Brother Zhang, сумел вернуть к жизни видеокарту GeForce RTX 5060 Ti, которая получила серьезные механические повреждения в результате автомобильной аварии.