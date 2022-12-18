Чонси Биллапс: «Дончич – один из самых талантливых игроков своего поколения. Он умеет все»

Главный тренер «Портленда» Чонси Биллапс объяснил, почему он считает разыгрывающего «Далласа» Луку Дончича великим игроком.

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