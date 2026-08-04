Простая добавка усилила иммунитет против рака и вирусов

Биологи из Рокфеллеровского университета (США) обнаружили, что при нехватке аргинина в клетках сбоит производство важного сигнального белка MHC-1, который маркирует зараженную или мутировавшую клетку для защитных систем: он выводится на поверхность клетки и показывает иммунным T-клеткам, что внутри находится мутация или вирус.