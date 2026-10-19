Вячеслав Федорищев на совещании в правительстве региона 19 октября заявил, что эффективность озеленения нужно оценивать не по числу высаженных растений, а по их сохранности, и поручил выработать новые подходы к этой работе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Киев не поедет,...
- ОГ Михаила Ширвиндта...
- Паника в США: Нов...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым