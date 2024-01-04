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«МК»: Экс-офицер ЧВК «Вагнер» Саликов согласился давать «показания» в Гааге

В декабре 2023 года Игорь Саликов, бывший руководитель 4-го отдела Управления спецопераций Генпрокуратуры ДНР, старший инструктор “ЧВК Вагнер” в Сирии и командир подразделения ЧВК “Редут”, прибыл в Амстердам.

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