«МК»: Экс-офицер ЧВК «Вагнер» Саликов согласился давать «показания» в Гааге

В декабре 2023 года Игорь Саликов, бывший руководитель 4-го отдела Управления спецопераций Генпрокуратуры ДНР, старший инструктор “ЧВК Вагнер” в Сирии и командир подразделения ЧВК “Редут”, прибыл в Амстердам.
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