Причастность покушавшихся на Симоньян установили с помощью записей голосов

Сложную фоноскопическую экспертизу голосов обвиняемых в покушении на главного редактора RT Маргариту Симоньян и тележурналиста Ксению Собчак провели эксперты, об этом 11 сентября сообщает сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
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