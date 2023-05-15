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Деревянной палкой по голове отцу: дончанин заключен под стражу за причинение тяжкого вреда здоровью

В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего мужчины. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

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