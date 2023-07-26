The Hill: Техас все больше отдаляется от США, не выполняя ультиматумы Вашингтона

Проблема нелегальной миграции захлестнула весь мир. Многие государственные политики и чиновники в ЕС и США только делают вид, что борются с нашествием иностранцев, приносящих не культурное разнообразие, как твердит либеральная толерантная пропаганда, а преступность и наркотики.