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The Hill: Техас все больше отдаляется от США, не выполняя ультиматумы Вашингтона

The Hill: Техас все больше отдаляется от США, не выполняя ультиматумы Вашингтона

Проблема нелегальной миграции захлестнула весь мир. Многие государственные политики и чиновники в ЕС и США только делают вид, что борются с нашествием иностранцев, приносящих не культурное разнообразие, как твердит либеральная толерантная пропаганда, а преступность и наркотики.

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Комментарии
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ЛБ
Людмила Боченкова
Руки прочь от техаса !!!техас будет свободным!
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2 час.
лина любимцева
Молодцы руководители Техаса! Они уважают и ценят своих  граждан,  и все делают для их безопасности, и комфортной жизни.
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1 час.
лл
лина любимцева
А за всем стоит НЕПОТРЕБНАЯ АЛЧНОСТЬ!!
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1 час.

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