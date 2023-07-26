The Hill: Техас все больше отдаляется от США, не выполняя ультиматумы Вашингтона
Проблема нелегальной миграции захлестнула весь мир. Многие государственные политики и чиновники в ЕС и США только делают вид, что борются с нашествием иностранцев, приносящих не культурное разнообразие, как твердит либеральная толерантная пропаганда, а преступность и наркотики.
Комментарии
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Руки прочь от техаса !!!техас будет свободным!
Молодцы руководители Техаса! Они уважают и ценят своих граждан, и все делают для их безопасности, и комфортной жизни.
А за всем стоит НЕПОТРЕБНАЯ АЛЧНОСТЬ!!
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