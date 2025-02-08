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“Боты вовсю трудятся”: Даниэль Вавра призвал фанатов поддержать Kingdom Come: Deliver...

“Боты вовсю трудятся”: Даниэль Вавра призвал фанатов поддержать Kingdom Come: Deliver...

“Боты вовсю трудятся”: Даниэль Вавра призвал фанатов поддержать Kingdom Come: Deliverance II на MetacriticРазработчик также раскритиковал журналистов Eurogamer и GamesHub за низкие оценки Kingdom Come: Deliverance II — 6 и 5 баллов соответственно.

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