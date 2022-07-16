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Факундо Кампаццо предпочитает выступление в НБА возвращению в «Реал»

Разыгрывающий Факундо Кампаццо (31 год, 178 см) хочет остаться в НБА и вряд ли примет контрактное предложение «Реала».

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