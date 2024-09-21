Архангельский «Водник» ﻿отправился на второй выезд юбилейного сезона

Накануне «жёлто-зелёные» выехали в Кемерово, где в преддверии финального этапа Кубка России проведут тренировочный сборНакануне «жёлто-зелёные» выехали в Кемерово, где в преддверии финального этапа Кубка России проведут тренировочный сборПервым соперником архангелогородцев на Кубке России в стадии четвертьфиналов станет «СКА-Уральский трубник».
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