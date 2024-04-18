Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по аэродрому и складам в Ивано-Франковске

Взрывы прогремели на западе Украины. Российские войска поразили военные склады и аэродром в Ивано-Франковской области, сообщил РИА «Новости» координатор подпольного движения Николаевской области Сергей Лебедев.
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